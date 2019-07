Coppa Italia, Genoa contro squadre di B e C. Torino alla finestra

Come da regolamento le prime formazioni di Serie A entreranno in corsa nella Coppa Italia 2019/2020 nel terzo turno eliminatorio in programma domenica 18 agosto. Ecco il quadro dei possibili incroci squadra per squadra.

Nella parte destra del tabellone di Coppa Italia per quanto riguarda il terzo turno spicca il Genoa. Il Grifone di Aurelio Andreazzoli entrerà in gioco sfidando la Juve Stabia, formazione di Serie B che entra in corsa nel turno successivo, o la vincente di Imolese- Sambenedettese, sfida del primo turno.

Al IV° turno, in caso di qualificazione, per i rossoblu non c'è il rischio di incrociare una formazione della massima serie. In quella parte di tabellone sono presenti Pro Vercelli-Rende e Piacenza-Viterbese, sfide del primo giro dalle quali usciranno le rivali, rispettivamente, di Ascoli e Trapani. Da questo gruppo di squadre uscirà l'eventuale rivale del Genoa.

Agli ottavi, invece, entrerà in corsa il Torino quale big di Serie A interessata a questo spicchio di tabellone.