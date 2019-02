Coppa Italia, Giudice Sportivo: 4 turni per Radu, due per Dzeko

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo, dopo i quarti di finale di Coppa Italia, ha squalificato per quattro turni il difensore della Lazio Stefan Radu e per due turni il centravanti della Roma Edin Dzeko. Radu "dopo la concessione del rigore alla squadra avversaria, ha contestato veementemente la decisione del Direttore di gara, gridando al medesimo una frase irriguardosa. Dopo la notifica del provvedimento, ha spinto l'arbitro leggermente, ponendogli il braccio sul petto". Dzeko, invece, "ha protestato contro una decisione e si è avvicinato con atteggiamento minaccioso al direttore di gara, rivolgendogli espressioni gravemente ingiuriose". Un turno per Djmisiti e Freuler dell'Atalanta e Gagliardini dell'Inter. Multa di 20mila euro per il Milan per cori insultanti di matrice territoriale da parte dei tifosi, e ammenda di 5mila euro per l'Atalanta per lancio di fumogeni.