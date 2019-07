Coppa Italia, Hellas sfiderà tutte formazioni di B e C. Lazio alla finestra

Come da regolamento le prime formazioni di Serie A entreranno in corsa nella Coppa Italia 2019/2020 nel terzo turno eliminatorio in programma domenica 18 agosto. Ecco il quadro dei possibili incroci squadra per squadra.

Sempre nella parte sinistra del tabellone tra le compagini di Serie A ad entrare in corsa nel terzo turno c'è l'Hellas Verona di Ivan Juric. L'avversario degli scaligeri verrà fuori dalla sfida fra Virtus Francavilla-Novara del primo turno e quella fra la vincente e la Cremonese.

Al quarto turno, in caso di qualificazione, l'Hellas si troverà ad affrontare la formazione che risulterà la migliore fra Reggina-Vicenza e Robur Siena-Mantova del primo turno. Le vincenti di queste due gare sfideranno, rispettivamente, Empoli e Pescara. L'ultima rimasta duellerà con i gialloblu nel match del IV° turno in programma l'8 dicembre.

Alla finestra, fra le big di Serie A che entrano in corsa solo agli ottavi di finale, c'è la Lazio di Simone Inzaghi.