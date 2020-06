Coppa Italia, i rigoristi del Milan: Kessie al posto di Ibra, si scalda anche Romagnoli

vedi letture

Da ieri è ufficiale: la Coppa Italia, in caso di parità al termine del tempo regolamentare, si deciderà direttamente ai rigori. Questo vale sia per le semifinali che si giocheranno nei prossimi giorni, sia per la finalissima. Il Corriere dello Sport svela le strategie del Milan per l'eventuale lotteria dei rigori ripartendo dall'assenza pesantissima di Ibrahimovic infortunato. Senza lo svedese sarà Kessie il primo a battere, considerando che prima dell'approdo del gigante di Malmoe era proprio l'ivoriano il rigorista designato per i rossoneri. Gli altri designati da Pioli sono Rebic, Bonaventura, Calhanoglu e Paquetà. In caso di bisogno si farà trovare pronto anche Alessio Romagnoli che in passato ha già segnato in Coppa Italia nel 2018 contro la Lazio.