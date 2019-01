© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega Serie A ha ufficializzato le date dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Sia Milan che Inter, secondo quanto reso noto, disputeranno la gara in casa a San Siro, ovviamente in due giorni diversi e quindi per Milan-Napoli non verrà invertito il campo.

Questo il calendario dei quarti:

Milan-Napoli martedì 29 gennaio alle 20.45;

Fiorentina-Roma mercoledì 30 gennaio alle 17.30;

Atalanta-Juventus mercoledì 30 gennaio alle 20.45;

Inter-Lazio giovedì 31 gennaio alle 21.

Diffusa anche la programmazione tv delle sfide: Milan-Napoli e Atalanta-Juventus saranno trasmesse in diretta su Raiuno, mentre Raidue sarà il canale dove andranno in onda live Fiorentina-Roma e Inter-Lazio.