Il Milan passa il turno in Coppa Italia. Vittoria sofferta per i rossoneri che strappano il passi per i quarti di finale a pochi giorni dalla Supercoppa contro la Juventus. Una Samp mai doma è costretta ad arrendersi alla doppietta messa a segno da Cutrone nel corso dei tempi supplementari.