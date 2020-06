Coppa Italia, il Napoli in finale con la Juve! Inter, quanti rimpianti: al San Paolo è 1-1

vedi letture

Il Napoli è in finale di Coppa Italia. Dopo aver vinto 1-0 nel match d'andata a San Siro, la squadra di Gattuso ha pareggiato 1-1 questa sera al San Paolo contro l'Inter e ha staccato il pass per l'atto finale della Coppa nazionale contro la Juventus.

Una qualificazione sofferta, contro un'Inter che è sembrata un passo avanti dal punto di vista fisico e che ha realizzato un solo gol grazie alla serata di grazia vissuta da David Ospina, per distacco il migliore in campo.

Il primo tempo - Pronti via e l'Inter s'è ritrovata subito avanti. A sbloccare il match dopo due minuti è stato Christian Eriksen, in occasione del primo corner del match. La traiettoria a rientrare del danese (al suo secondo gol con la maglia nerazzurra) è stata deviata da Di Lorenzo e ha messo fuori gioco Ospina, che poi nel corso del match s'è ampiamente riscattato.

Se, infatti, la squadra partenopea s'è ritrovata al 41esimo sotto di un solo gol il merito è solo del portiere colombiano, che ha più volte evitato il peggio e per ben due volte - prima su Lukaku, poi su Candreva - è risultato decisivo.

L'Inter è sembrata più sul pezzo, stava meglio fisicamente e quindi teneva anche bene il campo. Il Napoli, disorganizzato soprattutto in difesa, ha avuto il merito di restare a galla e di trovare il gol del pareggio in occasione della prima e unica ripartenza della prima frazione: lancio di Ospina che ha colto impreparata la difesa dell'Inter, rapido ribaltamento di fronte firmato Insigne e tap-in di Mertens, che col gol dell'1-1 è diventato il miglior marcatore della storia del club.

Il secondo tempo - E' ripartita su ben altri ritmi la ripresa. Perché l'Inter, che ha dato tanto nel primo tempo, per una ventina di minuti ha accusato il colpo e ha lasciato campo libero al Napoli, che non ha affondato il colpo ma ha tergiversato. Giochicciato, più che giocato, con un occhio sempre attento sul cronometro. Nei primi 25 minuti del secondo tempo la frazione è scivolata via senza sussulti e lo scenario è cambiato solo dopo i cambi di Conte: gli ingressi di Moses e soprattutto Sanchez hanno infatti dato nuova linfa alla manovra nerazzurra, che dopo l'80esimo ha creato tre occasioni in serie, a distanza di pochi secondi. All'82esimo l'occasione più importante: intervento provvidenziale di Ospina su una conclusione a botta sicura di Eriksen dall'altezza del dischetto del rigore. Una parata che ha lasciato invariato il risultato e ha consegnato la finale di Coppa Italia al Napoli. Mercoledì sera all'Olimpico, la squadra di Gattuso affronterà la Juventus.

Clicca qui e rileggi la diretta testuale di Napoli-Inter 1-1