Coppa Italia, il Perugia elimina il Sassuolo: al Mapei termina 1-2

Dopo aver eliminato il Brescia in estate, il Perugia elimina un'altra squadra di Serie A come il Sassuolo e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Oddo ha battuto i neroverdi per 2-1 al Mapei Stadium regalandosi così la possibilità di affrontare il Napoli nel prossimo turno.

Gli umbri hanno vinto grazie a un rapido uno-due nel primo tempo che ha di fatto messo in crisi la squadra di De Zerbi. L'1-0 è arrivato grazie al gol di Mazzocchi al 10', mentre il 2-0 è arrivato al 17' con Nicolussi. Nella ripresa il Sassuolo ha provato a riaprire la sfida ma il gol è arrivato solo all'82' con Bourabia, probabilmente troppo tardi.