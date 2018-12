Coppa Italia, Kownacki (e Milinkovic-Savic) porta avanti la Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella terza gara di Coppa Italia in programma questa sera è la Sampdoria ad avanzare piegando in rimonta la SPAL. Emiliani in vantaggio dopo poco più di mezzora grazie a un gol di pregevole fattura firmato Floccari, bravo a controllare, liberarsi e calciare in porta da dentro l’area. La Sampdoria però reagisce e trova il pari in contropiede con Defrel che approfitta di una disattenzione della retroguardia spallina per firmare l’1-1. Nella ripresa gara vivace con occasioni da ambo le parti fino all’82° quando Kownacki approfitta di un’uscita a vuoto di Milinkovic-Savic e di testa firma il 2-1 finale che regala ai doriani gli ottavi di finale di Coppa Italia dove troveranno di fronte il Milan.