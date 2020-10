Coppa Italia, l'Empoli strapazza il Benevento e vince 4-2: affronterà il Brescia

L'Empoli strapazza il Benevento e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Brescia che a sua volta ha superato il Perugia per 3-0. La squadra toscana, corsara al Vigorito, dopo un primo tempo a reti bianche è passata in vantaggio grazie al gol di Olivieri al 47'. La risposta della squadra campana non si è fatta attendere con il gol di Maggio al 57' che però porta a un pareggio decisamente momentaneo. Dopo soli tre minuti è Mancuso a riportare avanti gli azzurri ed è lo stesso attaccante a siglare la propria doppietta personale ancora al 66'. L'espulsione di Schiattarella all'80' condiziona il finale di gara con ancora Mancuso protagonista grazie al terzo gol messo a segno in giornata. Il Benevento poi, con una reazione d'orgoglio, fissa il risultato sul 2-4 finale con la rete di Moncini che però non cambia l'esito del passaggio del turno.