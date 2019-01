© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Passaggio del turno tutto sommato agevole per l’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri di Luciano Spalletti si sbarazzano del Benevento di Cristian Bucchi nonostante qualche momento eccessivamente spensierato in difesa. 6-2 il risultato finale. Per l’Inter in gol Icardi, Candreva (doppietta), Lautaro (doppietta) e Dalbert. Per i sanniti inutili le reti di Insigne e Bandinelli. La formazione nerazzurra affronterà nei quarti di finale la Lazio di Simone Inzaghi.