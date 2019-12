© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese batte il Bologna e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus. Serata abbastanza semplice per i friulani, che hanno battuto 4-0 il Bologna. La squadra allenata da Luca Gotti ha aperto le marcature nel primo tempo con Barak, per poi raddoppiare con l'ex De Maio a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, al minuto numero 77', è arrivata la rete di Mandragora che ha chiuso definitivamente i giochi alla Dacia Arena. In pieno recupero è arrivata anche la rete di Lasagna

Udinese-Bologna 4-0 (24' Barak, 42' De Maio, 77' Mandragora, 90+2' Lasagna)