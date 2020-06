Coppa Italia, la Juve prepara i rigoristi: Ronaldo e Dybala sicuri insieme a Douglas Costa

Da ieri è ufficiale: la Coppa Italia, in caso di parità al termine del tempo regolamentare, si deciderà direttamente ai rigori. Questo vale sia per le semifinali che si giocheranno nei prossimi giorni, sia per la finalissima. Il Corriere dello Sport svela la strategia della Juventus per l'eventuale lotteria dei rigori. I primi tre nomi che sono certi di avere uno slot tra i cinque previsti in caso di presenza in campo, sono Cristiano Ronaldo, autore già di 8 gol su rigore in stagione tra Serie A e Coppa Italia, Paulo Dybala, autore di due reti in Coppa Itaia dal dischetto, e Douglas Costa, terzo rigorista che ha battuto e segnato un gol contro l'Udinese sempre in coppa. A completare il gruppo saranno due tra Pjanic, Bonucci, Bentancur, Cuadrado, Ramsey e Bernardeschi, ovviamente in base alla rosa in campo e anche alla disponibilità degli stessi giocatori.