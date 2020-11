Coppa Italia, la SPAL batte il Monza 2-0 e si regala gli ottavi di finale contro il Sassuolo

Al via quest'oggi il quarto turno di Coppa Italia, che si concluderà poi giovedì: ad aprire le danze, al "Mazza" di Ferrara, la gara tra SPAL e Monza.

Match che si è da poco concluso, con gli estensi che si sono regalati gli ottavi di finale contro il Sassuolo: 2-0 il finale.

Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo terminato a reti bianche nonostante gli estensi si fossero fatti preferire a lunghi tratti: stesso canovaccio nel secondo tempo, sbloccato al 62'. Brignola imbecca in profondità Paloschi, che, avventandosi su un pallone fermo in area, viene steso da Scaglia: per l'arbitro non ci sono dubbi, e il rigore assegnato è trasformato dallo stesso Paloschi. Il raddoppio porta invece la firma di Brignola, con una splendida iniziativa personale che lo vede percorrere tutta la metà campo avversaria, saltare Fossati e battere Di Gregorio con un chirurgico sinistro a giro.

Di seguito il programma del quarto turno di Coppa Italia (tra parentesi la sfidante degli ottavi):

GIA' GIOCATE (parziale)

SPAL- Monza 2-0 (62' [rig.] Paloschi, 74' Brignola) [Sassuolo]

MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE

Parma-Cosenza [Lazio]

Empoli-Brescia [Napoli]

Cagliari-Verona [Atalanta]

Bologna-Spezia [Roma]

Udinese-Fiorentina [Inter]

GIOVEDI' 26 NOVEMBRE

Torino-Entella [Milan]

Sampdoria-Genoa [Juventus]