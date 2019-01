Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Benevento: Icardi con Lautaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Turn-over ragionato per Luciano Spalletti, che per la prima volta in questa stagione schiera titolari Daniele Padelli e Andrea Ranocchia. Si rivede Dalbert sulla corsia di sinistra, Lautaro Martinez affianca Mauro Icardi in avanti. Per i sanniti, confermato in porta Manuel Montipò, mentre è Roberto Insigne ad affiancare Massimo Coda in attacco. Queste le formazioni ufficiali di Inter e Benevento, in campo alle 18 a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

Inter (4-4-2): Padelli; Vrsaljko, Ranocchia, Skriniar, Dalbert; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Lautaro Martinez, Icardi. A disposizione: Handanovic, Berni, De Vrij, Miranda, D'Ambrosio, Asamoah, Borja Valero, Joao Mario, Vecino, Nainggolan, Politano, Keita. Allenatore: Spalletti.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Antei, Di Chiara; Letizia, Buonaiuto, Bandinelli, Tello, Improta; Insigne, Coda. A disposizione: Gori, Zagari,​ Gyamfi, Costa, Billong, Sparandeo​​​​​, Sanogo, Cuccurullo, Maggio, Del Pinto, Ricci, Armenteros. Allenatore: Bucchi.