Sorpresa Muriel nel tridente della Fiorentina, tandem offensivo Iago Falque-Belotti per il Torino. Queste le formazioni ufficiali di granata e viola, in campo entrambi coi titolari allo Stadio Olimpico Grande Torino per gli ottavi di finale di Coppa Italia (fischio d'inizio ore 15):

Torino (3-5-2) : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Iago Falque, Belotti. All.: Mazzarri.

Fiorentina (4-3-3) : Lafont, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas. All.: Pioli.