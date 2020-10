Coppa Italia, lo Spezia supera il Cittadella trascinato da Verde: affronterà il Bologna

Lo Spezia liquida il Cittadella vincendo 2-0 in trasferta e accede così alla sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che dovrà giocarsi contro il Bologna. La squadra di Italiano deve attendere l'inizio della ripresa per passare in vantaggio grazie al gol, al 49', siglato da Verde con un grande tiro dai 20 metri. Il raddoppio arriva nuovamente grazie all'intraprendenza di Verde che da sinistra mette un cross velenoso che Benedetti devia maldestramente alle spalle del proprio portiere.