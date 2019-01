Coppa Italia: meglio la Lazio, resiste l'Inter. Al Meazza è 0-0 al 45esimo

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Giuseppe Meazza

E' finito 0-0 il primo tempo di Inter-Lazio, ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2018/19. Fin qui partita dal canovaccio piuttosto chiaro al Meazza con i padroni di casa che hanno chiuso la frazione con una percentuale di possesso palla ben superiore al 50% e gli ospiti che, soprattutto nella seconda metà, hanno costruito le occasioni più pericolose.

Ben messa in campo la squadra di Inzaghi, che ha optato per il modulo con due seconde punte alle spalle di Immobile e quindi Correa e Luis Alberto contemporaneamente dal primo minuto. Una scelta che fin qui ha funzionato, con il numero 11 per distacco il migliore in campo. L'ex Siviglia è in forma e nella prima frazione ha dimostrato di poter sempre saltare l'uomo con estrema facilità. Al 28esimo da un suo suggerimento è nata la prima vera occasione di questa frazione, con Luis Alberto che da posizione favorevolissima ha calciato debole e centrale. Sempre da uno spunto di Correa è nata la seconda occasione più limpida del primo tempo, quella che pochi secondi dopo la mezz'ora ha visto la conclusione di Immobile intercettata da Handanovic.

Un'Inter fino a questo momento appena sufficiente ha comunque avuto il merito di arrivare al duplice fischio in parità. Troppo disunito e poco reattivo il centrocampo con Brozovic e Joao Mario, schierato titolare a pochi istanti dal fischio d'inizio a causa del risentimento muscolare patito nel riscaldamento da Borja Valero, che sono apparsi distratti e poco nella partita. Meglio Candreva, poco servito Icardi in una frazione che i nerazzurri hanno chiuso in crescendo. Ma per battere questa Lazio, e regalarsi il doppio derby nella semifinali, servirà ben altro.