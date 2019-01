© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma stasera a San Siro alle 20:45. Prima volta dal 1' in rossonero per Piatek, mentre Ancelotti rigetta nella mischia l'uomo mercato Allan. Queste le scelte dei due allenatori:

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Borini. All.: Gattuso. A disp.: Donnarumma A., Plizzari, Calabria, Conti, Rodriguez, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Cutrone, Calhanoglu, Suso, Tsadjout. All.: Gattuso.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam; Fabián, Allan, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Hamsik, Ounas, Mertens, Callejon, Gaetano. All.: Ancelotti.