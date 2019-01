Coppa Italia, niente derby. In semifinale va la Lazio: Inter battuta ai rigori

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Una partita scivolata via sul filo dell'equilibrio, condizionata dal freddo gelido calato questa sera su Milano più che dalla pioggia. Ma non per questo poco appassionante. Anzi. E' stata decisa ai calci di rigore Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. 0-0 al 90esimo, 1-1 dopo 120 minuti. Questi i parziali di un match deciso dagli undici metri e dall'errore decisivo di Radja Nainggolan.

Nella prima frazione è apparso subito evidente come Inzaghi più di Spalletti avesse indovinato la formazione. Le due seconde punte alle spalle di Immobile hanno di fatto influenzato il rendimento del centrocampo nerazzurro, troppo distante dalla difesa e quindi vulnerabile. Bravi Luis Alberto e Correa a sfruttare gli spazi a disposizione alle spalle dei centrocampisti per rendere pericolose le ripartenze della Lazio e creare le occasioni più pericolose, entrambe arrivate a ridosso della mezzora. Due tiri neutralizzati da Handanovic nel primo tempo che hanno fatto del portiere sloveno il migliore in campo tra le fila nerazzurre e costretto il tecnico di Certaldo a cambiare qualcosa. Sia nell'atteggiamento tattico che tra i protagonisti in campo.

Fuori uno spento Gagliardini e dentro Vecino. La ripresa s'è aperta così, un cambio che ha sicuramente giovato ai padroni di casa e ha reso la partita più equilibrata. Per merito dell'Inter e perché la Lazio, dopo una frazione in cui la squadra giocava in 25 metri di campo, s'è allungata concedendo a Candreva e compagni sempre più spazi col passare dei minuti. Proprio l'ex biancoceleste è stato il calciatore più pericoloso per buona parte della ripresa, e quindi anche quello che ha sciupato di più. Al 61esimo, clamoroso il suo errore dopo una respinta non perfetta di Strakosha su un tiro di Joao Mario. Al 65esimo, sempre Candreva ha sfiorato lo specchio della porta dopo una serpentina tra le maglie avversarie.

La Lazio non è rimasta a guardare, ma col passare dei minuti l'Inter ha conquistato campo o coraggio. E pur in una gara sostanzialmente equilibrata, ha costruito diverse occasioni pericolose. Come quella di Vecino che al 76esimo tutto solo in area ha staccato di testa ma per un soffio non ha centrato lo specchio della porta. Il risultato però non s'è sbloccato e la gara è scivolata ai tempi supplementari dopo che Caicedo e Lautaro Martinez, entrambi gettati nella mischia dopo l'80esimo, si sono divorati due occasioni incredibili: l'ex Espanyol a tu per tu con Handanovic non è riuscito a battere il portiere avversario, l'ex Racing dall'altezza del dischetto del rigore - e con lo specchio della porta quasi sguarnito - non ha centrato centrare il bersaglio.

Errori che hanno fatto proseguire il match oltre i tempi regolamentari e hanno portato al guizzo di Ciro Immobile dopo un primo tempo supplementare senza acuti. Il bomber della Lazio è salito in cattedra al 108esimo e dopo un doppio scambio con Caicedo ha bruciato sul tempo D'Ambrosio e battuto Handanovic. Partita finita? Sembra, ma non lo è. Perché quando la Lazio è pronta a festeggiare ecco il rigore che non ti aspetti con D'Ambrosio che da protagonista negativo s'è trasformato in colui che ha permesso a Mauro Icardi di presentarsi dal dischetto e pareggiare i conti. Dagli undici metri però sono stati gli ospiti a festeggiare: di rigori la Lazio ne ha segnati 4, l'Inter 3. Con l'errore di Nainggolan risultato decisivo.