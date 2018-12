© foto di Federico Gaetano

Il Novara vince al fotofinish contro il Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e si regala la Lazio agli ottavi di finale. Gara molto equilibrata fra le due squadre con gli ospiti che passano in vantaggio dopo 16 minuti grazie a un piattone al volo da fuori area di Marconi, ma il vantaggio toscano dura appena sei minuti. È un diagonale di Peralta a ristabilire la parità. Nella ripresa avanti il Novara con Bove al 53° e pareggio pisano al 72° grazie a un diagonale di Lisi. Quando tutto sembra far pensare ai supplementari ci pensa Manconi a regalare la vittoria al Novara: l’attaccante al 92° brucia in velocità Brignani e di destro fa esplodere la gioia novarese.