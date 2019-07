Coppa Italia, possibile Udinese-Bologna al IV° turno. Juve agli ottavi

Come da regolamento le prime formazioni di Serie A entreranno in corsa nella Coppa Italia 2019/2020 nel terzo turno eliminatorio in programma domenica 18 agosto. Ecco il quadro dei possibili incroci squadra per squadra.

Sono Udinese e Bologna le ultime due formazioni di Serie A ad entrare in gioco per la parte destra del tabellone di Coppa Italia in merito al terzo turno eliminatorio.

Per approdare a IV° turno i friulani dovranno scontrarsi con l'Entella, formazione di B che entra in gioco al secondo turno, o con la vincente di SudTirol-Fasano. Per i felsinei, invece, la rivale emergerà fra Pisa e la vincente di Potenza-Lanusei.

Agli ottavi di finale, per questo spicchio di tabellone, c'è la Juventus come big di Serie A.