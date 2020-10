Coppa Italia, prima rete con la maglia della Fiorentina per Callejon

vedi letture

Primo gol in viola per José Maria Callejon! L'attaccante della Fiorentina, arrivato come parametro zero negli ultimi giorni di calciomercato, alla sua terza presenza con la Fiorentina ha messo il 2-0 contro il Padova nel terzo turno di Coppa Italia. Lo spagnolo, dopo un veloce scambio con Duncan al limite dell'area, ha calciato verso la porta trovando anche una fortunata deviazione che gli ha permesso di battere Vannucchi.