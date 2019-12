Coppa Italia, SPAL-Lecce: poker degli estensi. Al 45' è 4-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poker della SPAL in un solo tempo nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Al 45' gli estensi sono infatti in vantaggio per 4-0 grazie alle reti di Igor, Paloschi, Murgia e Cionek. Strada verso gli ottavi spianata dunque per la formazione di Semplici che affronterà il Milan.