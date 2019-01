© foto di Marina Beccuti

Finisce a reti inviolate il primo tempo di Torino-Fiorentina, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Meglio i viola finora, con almeno tre occasioni da rete e un episodio dubbio in area avversaria per un tocco di mano di Meité su tiro di Chiesa (calcio di rigore non assegnato da Abisso dopo aver consultato il VAR). Mirallas il più pericoloso, al 47', con una zampata da distanza ravvicinata ben respinta però dall'attento Sirigu.