© foto di Federico De Luca

La Fiorentina espugna lo Stadio Olimpico Grande Torino e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia (contro Roma o Virtus Entella). Dopo un tempo per parte (meglio i viola nel primo, i granata nel secondo), a decidere la partita ci ha pensato Federico Chiesa. Il talento gigliato ha infatti prima ribadito in rete una respinta corta di Sirigu su tiro di Simeone all'87' e poi chiuso i giochi al 92' con un'azione solitaria dopo un erroraccio di Lyanco. Partita divertente e caratterizzata da un grande impiego del VAR, decisivo in almeno tre-quattro episodi.