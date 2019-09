Coppe Europee, la European Leagues: non più di 7 squadre per nazione

La European Leagues risponde al progetto Super Champions dal 2024, proposto da ECA e UEFA. Tre i punti cardine, si legge sul sito ufficiale: proteggere le leghe domestiche, incrementare la partecipazione, avere una distribuzione finanziaria più equa.



OK ALLA TERZA COPPA - La European League si dice favorevole all'introduzione della terza coppa europea dal 2021. Fra le altre richieste: massimo di 7 partecipanti per nazione, stessi posti in ogni competizione per le rappresentanti dei migliori 5 campionati, nessuna retrocessione, promozione solo per i vincitori di Europa League ed Europa League 2.

CALENDARIO - No alle partite nei weekend, massimo di 17 incontri nell'arco della stagione, possibile riduzione dei turni preliminari.

DISTRIBUZIONE RICAVI - La volontà è quella di una proporzione 3,5:1 fra Champions League ed Europa League e di 2,5:1 fra Europa League ed Europa League 2. Aumento della solidarietà al 20%, distribuito così: 3,5% per i preliminari, 10% alle squadre non qualificate, 6,5% per lo sviluppo del calcio professionistico. Proposto inoltre di eliminare il ranking storico, recentemente introdotto, delle ultime dieci stagioni per aumentare il market pool.