Coppe europee, la situazione attuale: porte chiuse a Valencia e Parigi

Competizioni europee, la UEFA non intende sospendere le proprie competizioni, almeno al momento. Il massimo organismo europeo sta monitorando in collaborazione con il World Health Organisation e con le autorità dei vari Paesi, le varie situazioni. È di ieri la comunicazione che le partite si giocheranno, ma con le prime restrizioni: nessuna stretta di mano tra giocatori e con gli arbitri sarà consentita fino a nuovo avviso.

Due partite di Champions League si giocheranno a porte chiuse, ossia Valencia-Atalanta e PSG-Borussia Dortmund. Nel caso dell'incontro del "Mestalla" non ci saranno nemmeno le conferenze stampa pre-partita, mentre sono al momento previste quelle della sfida del "Parco dei Principi". Si giocherà regolarmente e a porte aperte Lipsia-Tottenham, così come Liverpool-Borussia Dortmund.

Situazione in divenire per le partite della prossima settimana: per Juventus-Lione è stata anche paventata l'idea, subito scartata, di giocare in campo neutro. Si valutano le porte chiuse anche per Barcellona-Napoli. Al momento non a rischio Manchester City-Real Madrid e Bayern-Chelsea. Ma da qui a sette giorni può succedere tutto e il contrario di tutto.

Europa League: oggi si deciderà per Siviglia-Roma, ipotesi porte chiuse concreta. Inter-Getafe a porte chiuse.