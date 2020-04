Coppe nazionali verso la sospensione, l'ipotesi della UEFA per finire la stagione attuale

vedi letture

La Coppa Italia potrebbe essere 'sacrificata', così come tutte le coppe nazionali. Questo per poter permettere ai campionati e alle competizioni europee di giungere al termine. Uno scenario ipotizzato nella riunione odierna tra la UEFA e le 55 Federazioni: a quanto pare tutte i tornei ad eliminazione diretta dei vari paesi potrebbero essere sospesi definitivamente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Italia avrebbe comunque un posto assicurato in Europa League in vista della stagione 2020-2021.