Corazzi: "La Juve alza l'asticella ogni anno. Inter gigante a Genova"

© foto di Andrea Losapio

Emanuele Corazzi, giornalista caporedattore di DAZN, nel Live Show di MC Sport: "La Juve alza l'asticella di anno in anno ed è un grande stimolo. Se però in altri campionati europei non vedo altre squadre che possano arrivare al livello dei bianconeri in Italia ci sono dei progetti che nel tempo possono provare ad avvicinare la Juve e penso alle due milanesi che si sono strutturate per avere più continuità".

Gattuso rimarrà al Milan?

"Credo che Leonardo e Maldini abbiano giustamente scelto di dare continuità all'allenatore che aveva tenuto unito l'ambiente. In questo Gattuso è un allenatore straordinario ma i dirigenti stanno cercando di capire se questo è l'allenatore giusto per costruire qualcosa di importante. Non mi sembra ci sia amore totale tra le parti".

Che pensi della situazione dell'Inter?

"Mercoledì ero a Genova e l'Inter ha fatto una prova gigante e ha ritrovato Icardi, giocatore importante sia per la corsa Champions League sia per il valore che ha il giocatore. Se si riesce ad arrivare a fine anno così poi in estate si potrà valutare tutto con più calma. L'obiettivo dell'Inter ora è dare continuità nel tempo. Non credo che la rosa di Inter e Milan sia così lontana da quella della Juventus".

Che pensi delle scelte di Mihajlovic ieri a Bergamo?

"Lui ha il polso dello spogliatoio e probabilmente potremo giudicare il suo turnover dopo la gara contro il Chievo. Mi sembra comunque che Mihajlovic abbia portato qualcosa di importante al Bologna. Andreazzoli ha fatto altrettanto con l'Empoli. I toscani hanno tanti scontri diretti e si giocheranno la salvezza proprio in quelle gare".

Sampdoria-Roma, i giallorossi sono la squadra più in difficoltà?

"Sì. La Roma in un giorno ha sconfessato quanto fatto in un anno e mezzo. Monchi e Di Francesco hanno commesso qualche errore ma hanno lavorato anche molto bene. La Roma non ha ancora sostituito il direttore sportivo e ha preso Ranieri che non ha dato la scossa. Ciò che è stato fatto a Roma è molto discutibile. Anche la Roma deve costruire ma non hanno dato fiducia al corso precedente. Bisogna saper accettare certi momenti".