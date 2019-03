© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sanzione del Giudice Sportivo nei confronti dei tifosi dell'Inter. Il 'Secondo Anello Verde' è stato chiuso per un turno perché al settimo e al 39esimo del primo tempo, in percentuale significativa rispetto agli occupanti, sono partiti cori di discriminazione razziale confronti del calciatore del Milan Franck Kessie.

La pena è stata sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.