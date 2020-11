Cori, petardi e multe. La Juventus è avvisata: a Budapest troverà un clima infuocato

La Juventus in vista della sfida contro il Ferencvaros allla Groupama Arena di Budapest dovrà prepararsi anche per un clima rovente sugli spalti. Basti pensare a quanto successo nell’ultima gara casalinga, giocata il 24 ottobre scorso: il sentitissimo derby con l’Ujpest. I tifosi dei biancoverdi si sono infatti resi protagonisti sugli spalti di cori oltraggiosi e hanno fatto ampio uso di fuochi d’artificio tanto che la Federcalcio ha multato il club di sei milioni di fiorini (circa 16mila euro). Un clima simile, con cori contro per 90 minuti, attenderà anche la squadra di Andrea Pirlo e questo potrebbe rappresentare un ostacolo visto che ormai da diversi mesi i club italiani sono abituati a giocare in stadi vuoti e silenziosi.