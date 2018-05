Cori razzisti al Ferraris, Ferrero: "Erano quattro scappati di casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' servito Massimo Ferrero ieri sera al Ferraris per placare i tifosi della Sampdoria dopo la decisione dell'arbitro Gavillucci di sospendere per qualche minuto la sfida contro il Napoli per reiterati cori razzisti. Al termine del match, questo il pensiero del numero uno della società blucerchiata: "La nostra è una tifoseria esemplare - ha spiegato -, chi fa certi gesti non appartiene al calcio. Il calcio è amore è passione in ogni città. La Samp è un'isola felice, cosa c'entrano quattro scappati di casa con il calcio. Sono dovuto scendere in campo per cercare di calmare la tifoseria e sono stato pure infamato".