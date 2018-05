Coric alla Roma, ds Dinamo Zagabria conferma: "Affare da 8 milioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Dinamo Zagabria, Tomislav Svetina, ha confermato ai microfoni de Laroma24.it come la trattativa per Ante Coric alla Roma sia ormai conclusa: “Coric alla Roma? Sì, chiariremo tutto nei prossimi giorni. Parliamo di 8 milioni come cifra dell’operazione”.