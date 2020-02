Corini: "Voglio capire perché non è stato sanzionato il fuorigioco"

© foto di www.imagephotoagency.it

Eugenio Corini ha commentato così la sconfitta del suo Brescia in casa del Bologna. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che la serie A è difficile, la qualità è molto importante. Un pizzico di apprensione arriva quando lotti per non retrocedere. Poi anche Denswil dovrebbe essere sanzionato, ma sarei curioso di capire perché non è stato fischiato il fuorigioco. Dobbiamo rimanere dentro al campionato, prepareremo al meglio il match con l'Udinese".

È deluso?

"Dal punto di vista del carattere la squadra ha fatto quello che doveva fare, sapevamo di affrontare una squadra in salute. Sono oggettivamente molto forti e hanno giocatori che fanno la differenza. Anche nella sofferenza abbiamo tenuto il match, stavamo portando a casa un punto".

La squadra deve essere più pratica?

"Noi lavoriamo quotidianamente sul miglioramento individuale. La squadra è questa, anche nel momento di difficoltà. In certi momenti è facile vedere tutto nero, tutti hanno la ricetta giusta. Bisogna rimanere lucidi e spostare l'inerzia".

Ci aiuta a comprendere l'episodio Denswil-Mateju?

"Cistana non riesce ad intervenire sulla sponda di Palacio, Denswil usa il corpo per non permettere a Mateju di intervenire. Lì c'è una posizione di fuorigioco".

Avete difficoltà nel tenere lontano dall'area i vostri avversari?

"Il fatto di giocare così è per tenere distante i giocatori dalla nostra area, ma in alcuni casi devi capire come coprire l'ampiezza. Sono tutte cose che alla lunga paghi".