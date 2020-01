Cornelius entra e segna: il Parma raddoppia nella sfida al Lecce

© foto di www.imagephotoagency.it

Ennesimo traversone di Gagliolo dalla fascia sinistra, c'è l'inserimento perfetto di Kucka che di testa centra in pieno la traversa. Sulla respinta il più lesto di tutti è il neo entrato Andreas Cornelius, che col sinistro incrocia e batte Gabriel con un tiro potente e preciso, in grado di insaccarsi sotto la traversa. Per il Parma si avvicina il primo successo stagionale.