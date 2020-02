Cornelius si sacrifica, a centrocampo spicca Brugman: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colombi 6 - Poco da fare questa sera, sul gol è totalmente incolpevole.

Darmian 6 - Marcatura troppo blanda in occasione del gol di Caicedo, "sporca" una partita ben giocata in cui tiene botta su tutti gli inserimenti di Jony.

Iacoponi 6,5 - Immobile ha ben poche occasioni di girarsi per andare al tiro o all'assist: merito della marcatura asfissiante a cui lo sottopone il centrale del Parma.

Alves 6,5 - Superiorità totale sui palloni alti, solo l'ingresso di Correa mette in difficoltà la sua guardia.

Gagliolo 6,5 - La sicurezza con cui gestisce anche i palloni più pericolosi dà bene l'idea sulla sua crescita delle ultime settimane. Dal 79' Pezzella sv.

Hernani 6,5 - Bel controllo palla, non si risparmia mai, neanche quando c'è da duellare uno vs uno. Tatticamente è costretto a difendere la zona, anche se ne avrebbe pure in ottica inserimento.

Brugman 6,5 - Ha iniziato il girone di ritorno alla grande e anche oggi entra in campo con voglia e cattiveria ad altissimi livelli. Dal 63' Kulusevski 6 - Entra bene in partita ma fatica a essere decisivo con assist e tiri dalla media distanza.

Kurtic 6,5 - Tatticamente preziosissimo, il feeling con Gagliolo cresce e anche un paio di cross per Cornelius sono davvero pericolosi.

Caprari 5 - Sintonia con Cornelius (che lo manda un paio di volte a quel paese) ancora ai minimi termini. Inizia bene la ripresa, la chiude maluccio, prendendosi anche un giallo a cinque secondi dal cambio. Dal 67' Sprocati 5,5 - Fatica a entrare nei ritmi della partita, sbagliando i primi due palloni della sua gara.

Cornelius 6 - Stavolta "non timbra": si danna l'anima nell'area biancoceleste, funge da riferimento ma Luiz Felipe lo tiene sempre d'occhio con attenzione. Al 92esimo si conquisterebbe anche un rigore, non secondo il sig. Di Bello.

Kucka 6,5 - Sonnecchia per venti minuti, poi con due strappi ricorda a tutti perché D'Aversa gli ha dato in mano il centrocampo un anno fa.