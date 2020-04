Coronavirus, -94 pazienti in terapia intensiva. 77% positivi asintomatico o con sintomi lievi

vedi letture

Ancora in calo terapie intensive e ricoverati con sintomi in Italia. Il numero totale di attualmente positivi - come riporta il bollettino ufficiale della Protezione Civile - è di 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le terapie intensive (con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri), 22.068 persone sono ricoverate con sintomi (con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri) e 82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Questi tutti i numeri di oggi in Italia:

Attualmente positivi: 106.527

Deceduti: 25.969 (+420, +1,6%)

Dimessi/Guariti: 60.498 (+2.922, +5,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.173 (-94, -4,1%)

Tamponi: 1.642.356 (+62.447)

Totale casi: 192.994 (+3.021, +1,6%)