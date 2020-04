Coronavirus, alle 19.30 nuova conferenza del premier Conte: prolungherà il lockdown

Nuova conferenza stampa per il premier Giuseppe Conte, che l'aveva già anticipato in mattinata e ora ha confermato l'orario: alle 19.30 il Presidente del Consiglio parlerà come di consueto in diretta Facebook. Con tutta probabilità sarà prolungato il lockdown del Paese fino al 3 maggio. Il premier spiegherà inoltre i contenuti dell'accordo trovato con l'Eurogruppo nella serata di ieri.