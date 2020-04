Coronavirus, Bernardeschi vicino alle famiglie bisognose con la "spesa sospesa"

Dopo aver donato otto ventilatori polmonari all’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino grazie a una sua raccolta fondi, Federico Bernardeschi scende ancora in campo per un gesto solidale nei confronti di chi sta peggio in questo momento di emergenza. “Nelle ultime settimane ho ricevuto molti messaggi e letto storie di persone in difficoltà. Anche solo nel fare la spesa, un gesto semplice che in momenti delicati come questo può diventare complicato per molte famiglie – ha scritto il numero 33 della Juventus sui social -. Di fronte a queste situazioni non si può restare indifferenti. Ho deciso di dare il mio contributo, collaborando con Carrefour Italia eil Banco Alimentare per sostenere l’iniziativa della Spesa Sospesa. In questi giorni, quando andrete a fare la spesa nei punti vendita Carrefour in tutta Italia, avrete l’opportunità di fare una piccola offerta che Banco Alimentare convertirà in gift card per i più bisognosi”. Ancora una volta il calciatore mette in luce tutta la sua sensibilità: “Adesso è davvero il momento di darci una mano e aiutare chi è più in difficoltà, anche solo una spesa può fare la differenza”.