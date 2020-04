Coronavirus, continua a calare il numero di pazienti in terapia intensiva: -74 rispetto a ieri

Calano, giorno dopo giorno, i pazienti COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi in tutta Italia se ne contano 3.186, con 74 unità in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono attualmente ricoverati quindi con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, e 73.094 sono quelli in isolamento domiciliare.

Tutti i numeri di oggi:

Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)