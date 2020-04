Coronavirus, continua a diminuire il numero dei pazienti in terapia intensiva: -116 rispetto a ieri

vedi letture

Continua a diminuire, giorno dopo giorno, il numero dei pazienti italiani ricoverati in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Ad oggi, se ne contano in totale 3.381, con ben 116 unità in meno rispetto a ieri.

Di seguito, tutti i numeri odierni legati al virus in Italia.

Casi attuali: 100.269 (+1.996, +2%)

Deceduti: 19.468 (+619, +3,3%)

Dimessi/Guariti: 32.534 (+2.079, +6,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.381 (-116, -3,3%)

Totale casi: 152.271 (+4.694, +3,2%)