Coronavirus, cosa fare con Euro2020? Scozia-Israele a rischio: due giocatori contagiati

L'emergenza coronavirus preoccupa anche la UEFA. Al momento, le intenzioni del massimo organismo calcistico continentale sono di procedere a porte chiuse, anche per garantire la disputa di Euro 2020. Ma non è detto ci si riesca: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Scozia-Israele del 26 marzo, valida per i playoff degli Europei, è infatti a rischio. Due giocatori e un membro dello staff di Israele sarebbero, anche se al momento non c’è una conferma ufficiale, risultati positivi al Covid-19. Se i casi analoghi dovessero aumentare, anche nelle coppe europee, le ipotesi per Euro 2020 diventerebbero tre: compressione delle gare, slittamento o rinvio della manifestazione.