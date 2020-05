Coronavirus, Coverciano torna a disposizione della FIGC: ha ospitato 48 pazienti per 40 giorni

La struttura di Coverciano è tornata nel pieno utilizzo della FIGC, ma durante l'emergenza sanitaria, dal 6 aprile al 15 maggio, il Centro Tecnico ha ospitato nella struttura alberghiera 48 pazienti positivi al Covid-19. Per tutta la durata della degenza dei pazienti, la Protezione Civile ha garantito che la reception della struttura alberghiera fosse disponibile 24 ore su 24. Le persone che hanno effettuato la degenza a Coverciano sono stati i Covid positivi provenienti dagli ospedali - in dimissione perché guariti ma non negativizzati - che avevano bisogno di una struttura che li ospitasse o soggetti non così gravi da dover essere ricoverati in un ospedale (Clicca qui per leggere il comunicato completo della FIGC!)