Coronavirus, dati divisi per regione: dopo la Lombardia, il Piemonte la regione con più positivi

Sono 168.941 i casi di COVID-19 che si sono registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia: di questi, un terzo solo in Lombardia (63.094), la Regione che al momento conta anche il numero più alto di positivi: 33.090. Il Piemonte (13.783) ha superato l'Emilia Romagna (13.663) per numero di positivi, ecco il dato suddiviso per regioni.