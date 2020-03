Coronavirus, emergenza in Piemonte: la raccolta fondi della Juve a metà obiettivo

Un’altra settimana di raccolta fondi, la seconda piena, per la Juventus, in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria Coronavirus. Giocatori e società hanno fatto una donazione di trecento mila euro per dare il via all’iniziativa, che punta a sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. La raccolta è quasi vicina a metà dell’obiettivo finale di un milione di euro.