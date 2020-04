Coronavirus, i dati divisi per regione: 32% dei contagiati in Lombardia. Fatti 581mila tamponi

Di seguito il bollettino della Protezione Civile aggiornato alle 17.00 del 2 aprile suddiviso regione per regione. Le persone attualmente positive in Italia al COVID-19 sono 83049, di cui 25876 (32%) solo in Lombardia. I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 115242: di questi, 13915 le persone decedute e 18.278 i guariti.

Tra le regione più colpite dopo la Lombardia c'è l'Emilia Romagna, con 11859 persone attualmente positive, poi il Piemonte e il Veneto. Fino a questo momento sono stati fatti in tutto il territorio nazionale 581232 tamponi: 39809 quelli effettuati nelle ultime 24 ore.