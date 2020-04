Coronavirus, i dati divisi per regione: ad oggi 102.253 positivi. Oltre un milione di tamponi

Sono 156.363 i casi totali in Italia di persone che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia: di questi, 102.253 gli attualmente positivi, 34.211 i guariti e 19.899 i decessi. Anche oggi, il maggiore incremento di casi s'è registrato in Lombardia: +1.460.

Dall'inizio dell'epidemia, in Italia è stato superato il milione di tamponi: quelli effettuati, per la precisione, sono stati 1.010.193 tamponi. In basso, il dato suddiviso per regioni.