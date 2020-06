Coronavirus, i dati divisi per regione: in Italia superati i 5 milioni di tamponi

Sono 238.720 i casi totali in Italia di persone che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia: di questi, 20.637 gli attualmente positivi, 183.426 i guariti e 34.657 i decessi. Anche oggi, il maggiore incremento di casi si è registrato in Lombardia: +143 contro i +22 dell’Emilia Romagna al secondo posto.

Dall'inizio dell'epidemia, in Italia sono stati effettuati 5.013.342 tamponi. In basso, il dato suddiviso per regioni. La Regione Marche ha evidenziato un ricalcolo dei casi positivi, per cui 3 positivi odierni, inseriti alla voce casi totali sono riferiti a 3 casi non inseriti in precedenza.