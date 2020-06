Coronavirus, i dati per regione: 31.710 attualmente positivi, 249 in terapia intensiva

vedi letture

Sono stati effettuati 62.699 tamponi e individuati 202 nuovi positivi al COVID-19 nelle ultime 24 ore. La Regione che ha fatto registrare il numero più alto di nuovi contagiati nelle ultime 24 ore è la Lombardia (99), seguita da Piemonte (26) ed Emilia Romagna (24). Sei regioni (Puglia, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, e Basilicata), più le due province autonome di Trento e Bolzano, non presentano nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 31.710, con una decrescita di 1.162 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 249 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. 4.320 persone sono ricoverate con sintomi. 31.710 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Di seguito la divisione per regione degli attualmente positivi e il grafico riassuntivo

17.857 in Lombardia, 3.372 in Piemonte, 2.061 in Emilia-Romagna, 965 in Veneto, 539 in Toscana, 245 in Liguria, 2.566 nel Lazio, 967 nelle Marche, 642 in Campania, 557 in Puglia, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 113 in Friuli Venezia Giulia, 550 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 50 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 54 in Calabria, 120 in Molise e 11 in Basilicata.